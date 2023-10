Norský pilot John Haugland přijede osobně na křest do Mladé Boleslavi. Ten se uskuteční 24. října na Karmeli.

John Haugland přijede na křest knihy do Mladé Boleslavi | Foto: Archiv závodníka

Pan Škoda. Nebo jen Johnny. Určitě ale legenda. Vitálnímu norskému jezdci, který svoji kariéru spojil převážně s vozy Škoda, bude letos v září 77 let. Nejen u této příležitosti se rozhodl vydat svůj sportovní životopis.

Křest odstartuje týden s WRC

Slavnostní křest knihy se uskuteční v Mladé Boleslavi ve Vzdělávacím centru Škoda Auto Na Karmeli a je naplánovaný na úterý 24. října. Pro mnohé fanoušky tímto svátečním okamžikem pomyslně odstartuje týden s WRC v České republice. Ve čtvrtek 26. října totiž v Praze poprvé v historii odstartuje mistrovství světa v rally. „O určité formě publikace jsem uvažoval už delší dobu. Chtěl jsem sobě i čtenářům připomenout, jak soutěže vypadaly před 30 až 50 lety. A proč jsem si ke spolupráci vybral Dana Porazila? Líbí se mi jeho práce a neznám v Česku nikoho, kdo by knihu napsal a poskládal lépe než on,“ vysvětlil John Haugland, který se do historie českých fanoušku nesmazatelně zapsal především třemi vítězstvími na Rallye Škoda a Barum Rallye.

Jízda Johna Hauglanda:

Zdroj: Youtube

Celobarevná publikace představuje přes 360 stran vyprávění nejen hlavního hrdiny, ale i kolegů z týmu a významných osobností spojených s kariérou nezapomenutelného závodníka. Čtenáři se tak kromě jiného také dozví, jak fungovalo netradiční spojení mezi Johnnym, výrobním závodem v Mladé Boleslavi a například Motokovem nebo Škodou Velká Británie. „Knihu jsme připravovali necelé dva roky. Když jsem ale zhruba před měsícem viděl dílo poprvé pohromadě, vyrazilo mi to dech rozsahem a fotografiemi. Přes dvě třetiny použitých snímků jsem nikdy před tím neviděl. Dan si s tím dal obrovskou práci,“ řekl rodák ze Stavangeru a doplnil, že ho potěšilo i to, co se o sobě od svých souputníků na stránkách knihy dočetl.

Mičinec po příchodu do Horek: Lepší kádr než v Lysé, vyzkouším i angličtinu

Johna Hauglanda v minulosti navigoval i legendární britský novinář Martin Holmes. Paralela knižní novinky s jeho letitou prací a vydanými knihami se zde přímo nabízí: „Martin by byl určitě nadšený z fotek i podoby knihy, byť ty svoje dělal jinak,“ vysvětlil Johnny a pokračoval, že slavný žurnalista byl také velkým fanouškem značky Škoda. Není proto náhodou, že v nové knize jsou vedle snímků řady renomovaných fotografů použity i jeho obrázky.

John Haugland na motoristické show LEGENDY 2015 v Praze:

Zdroj: Youtube

Přípravy křtu jsou v plném proudu. „Mám radost, že publikaci pokřtíme v reprezentativních prostorách Vzdělávacího centra Škoda Auto Na Karmeli a také za účasti řady hostů. Vedle hlavního hrdiny by neměli chybět jeho dvorní spolujezdci Monika Eckardt, Arild Antonsen, Petter Vegel nebo Fred Gallagher. Počítá se i s účastí členů bývalého továrního týmu Škoda,“ naznačil podobu křtu autor knihy a dodal, že slavnostním večerem bude provázet Markéta Srbová, moderátorka pořadu Týden v Motorsportu vysílaném na O2 TV SPORT.

Fantastický Brázdil ničil Vrchlabí, Benátky slaví první body

Stalo se již milou tradicí, že knihy Dana Porazila o rally jsou spojeny s charitou zaměřenou na pomoc dětem. „Mohu potvrdit, že tomu tak bude i v tomto případě. Aktuálně se řeší podoba a forma naší pomoci, která se bude odvíjet z velikosti a rychlosti prodejů,“ potvrdil své plány mladoboleslavský rodák, kterého těší, že vedle automobilky Škoda a řady sponzorů knihu finančně podpořilo i statutární město Mladá Boleslav.