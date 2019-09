Zanedlouho dojde ke změnám v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. Uzavře se zdejší chodník, ale i výtah. Lidé, kteří od pondělí 16. září zamíří na magistrát, by se na tuto komplikaci měli připravit.

Výtah v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. | Foto: Šárka Charousková

Výtah spojující Vodkovu a Ptáckou ulici bude uzavřen z důvodu větších plánovaných oprav. Dojde mimo jiné k výměně nosných lan a dalších komponentů. To by mělo zaručit bezpečnost a plynulost provozu výtahu, který používá velká spousta lidí. Celá akce by měla zabrat jeden týden. Do Vodkovy se tedy bude dát dostat jedině po schodech.