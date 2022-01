„Rozzářený vánoční strom nám bude dělat radost až do Hromnic, tedy do 2. února. Zahajujeme novou tradici,“ uvedlo město na svých stránkách. Podle starosty Ondřeje Lochmana akci podporuje ČEZ, kterému se nápad líbí.

Podle faráře Pavla Macha je k nové tradici historický důvod. „Doba vánoční, dle tradičního křesťanského kalendáře začala 24. prosince první vánoční bohoslužbou a končí právě na svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice,“ vysvětluje.

Část místních to vítá, jiným se to nelíbí. „Přijde mi to naprosto zbytečné, neb kouzlo Vánoc už dávno pominulo, ač je strom krásný,“ myslí si například Monika Bartoňová.

„My se ze stromečku radujeme pořád, i když je po svátcích. Strom je krásný, stmívá se brzo, tak mi to přijde fajn," pochvaluje si naopak Iva Kabátková.