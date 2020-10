Příbramská nemocnice už se teď blíží k naplnění kapacity covidových lůžek a připravuje omezení operační péče. V mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici zatím kapacita naplněna není. Potvrdila to mluvčí Hana Kopalová.

V Klaudiánově nemocnici vytvořili covidové zázemí z původního rehabilitačního oddělení, kde pacientům slouží devětadvacet lůžek. „Pacienti ale neleží jen na covidovém oddělení, tam jsou pouze ti s lehčím průběhem. Lidé trpící těžkým průběhem onemocnění jsou hospitalizováni na ARO, na plicním oddělení nebo JIP,“ vysvětlila Kopalová, podle které má u většiny pacientů nemoc mírnější průběh. „Mají ale další zdravotní potíže nebo jde o starší pacienty,“ vysvětlila příčiny hospitalizace.

Mladoboleslavská nemocnice připravuje v tuto chvíli také další navýšení počtu covidových lůžek. „Jde o preventivní kroky,“ připomněla mluvčí.

Nařízené zavření škol, které má přispět k omezení šíření nákazy, by personální situaci v nemocnici komplikovat nemělo. Mladá Boleslav od včerejška vychází vstříc zaměstnancům integrovaného záchranného systému a nabízí jim možnost, aby jejich děti mohly navštěvovat 5. základní školu.

„Pětka vykonává nezbytnou péči o děti ve věku do deseti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci například bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb nebo orgánů ochrany veřejného zdraví,“ potvrdil náměstek primátora Daniel Marek s tím, že škola má tyto služby zajišťovat do 1. listopadu.

Situace je podobná i v dalších středočeských okresech. V příbramské nemocnici je pro pacienty s koronavirem vyčleněno celé lůžkové oddělení interny. „Nyní chceme připravit další oddělení pro covidové pacienty,“ uvedl Martin Janota z Oblastní nemocnice Příbram.