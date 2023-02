Kraj dá do podpory cestovního ruchu miliony. Peníze dostane i Bohemia Rally

„Dětské a gynekologicko - porodnické oddělení dnes sídlí v budově v ulici Boženy Němcové, které je sice součástí areálu nemocnice, ale zcela nevyhovuje dnešním požadavkům medicíny ani pacientů,“ připomněla.

Částečná přestavba

Zhotovitelem projektové dokumentace, který byl vybrán ve veřejné zakázce, je Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě. První studii projektu by měla nemocnice dostat v létě, kdy by mohl být záměr podrobněji představen veřejnosti.

Předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa uvedl, že nový pavilon vznikne částečně rekonstrukcí dvou stávajících pavilonů a částečně novostavbou. „Jedná se o částečnou rekonstrukci pavilonu A, nejstaršího pavilonu areálu nemocnice, a pavilonu B. Zčásti půjde o novou výstavbu, v níž se bude odehrávat hlavní medicínská část, jako jsou porody a operace,“ řekl.

Jako splnění slibu z krajských voleb vnímá projekt nové porodnice místopředseda představenstva a zároveň náměstek primátora Daniel Marek. „Výstavbu nové porodnice jsme si dali za cíl po krajských volbách po našem nástupu do vedení nemocnice. Jsem tedy velmi rád, že se nám podařilo podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci a všechny potřebné ostatní dokumenty tak, abychom mohli zhruba za rok a půl kopnout do země,“ konstatoval Marek.

Je to profesní zážitek života, říká lékař

Na novou porodnici a dětské oddělení se tak mohou těšit nejen budoucí maminky, ale také personál boleslavské nemocnice. Dětský lékař a místopředseda dozorčí rady nemocnice Pavel Nechanický vidí chystanou výstavbu jako velké zadostiučinění. „Co jsem pediatrem, tak se mluví o tom, že se postaví nová porodnice a dětské oddělení. Pokud k tomu nyní dochází, tak je to pro mne největší zážitek celého mého profesního života. Bude to velký profit pro maminky, které zde budou rodit, pro ženy, které zde budou ošetřovány, a pro děti. Druhá věc je, že to bude zajímavé pro personál. Myslím si, že si všichni tito lidé zaslouží něco nového, co je na úrovni 21. století,“ řekl Nechanický.

Hledají se dotace

Na výstavbu pavilonu pro gynekologicko - porodnické a dětské oddělení nyní hledá nemocnice peníze. Už zažádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ladislav Řípa však poznamenal, že se budou snažit o získaní peněz i z dalších národních a evropských fondů. „Počítáme s tím, že by tento objekt, zrekonstruovaná i nová část, měl splňovat nejvyšší standardy energetické náročnosti. Měl by být zcela pasivní. Když všechno půjde podle našich představ, mohl by být tento pavilon v provozu za čtyři až pět let,“ doplnil předseda představenstva.