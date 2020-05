Aktuálně procházejí rekonstrukcí některé mladoboleslavské silnice: v poslední době se oprava týká Jičínské ulice v úseku od okružní křižovatky směrem k nákupnímu centru Olympia; dále opravují chodník i povrch ve Viničné ulici. Tam bude nový chodník mezi Kezeliovou a Kalefovou ulicí. Uvedla to Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Ilustrační foto - uzavírka | Foto: Deník / Archiv

Rekonstrukce Jičínské ulice je v režii Ředitelství silnic a dálnic, uvedl magistrát. Řidiči, kteří úsekem projíždějí, musejí počítat s komplikovanější dopravní situací. „Uzavírka zde je jen částečná, provoz ve směru do Řepova je sveden do jednoho pruhu a dopravu řídí semafor. Omezení by zde mělo trvat do 13. června,“ uvedla Šárka Charousková. Jak podotkla, uzavírkou je omezen i sjezd na dálnici D10 ve směru na Liberec - exit 44A na pravé straně. V opačném směru, tedy od Jičína, se nedá odbočit k Olympii rovnou. „Řidiči musí dojet na kruhový objezd a vrátit se zpět, odbočka k nákupnímu centru je pouze ve směru z Mladé Boleslavi,“ řekla.