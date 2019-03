Mladá Boleslav – Na vánoční výzdobu není příliš brzy; vždyť v mnoha obchodech se dá vánoční sortiment najít už od října. Do vánoční nálady se ale zhruba již týden dostávají obyvatelé Mladé Boleslavi. Tak dlouho se totiž montuje vánoční osvětlení na stromy, uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

"Letos by mělo být laděno do dvou barev a v tuto chvíli žádnou zásadní investici do výzdoby neplánujeme, investovali jsme do ní totiž v loňském roce,“ odpověděla na otázku, zda se město chystá investovat do výzdoby v letošním roce.