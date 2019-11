K události došlo v úterý 12. listopadu v Družstevní ulici v Kosmonosech. „Na místě se nacházely celkem čtyři osoby cizí státní příslušnosti a dvě z nich byly v bezvědomí. Všechny z místa převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Na místo neštěstí musely vyrazit všechny složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Podle mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody za situací, která byla jen krůček od neštěstí, stála vadná kamna. „Docházelo k nedokonalému hoření a místnost se plnila unikajícím plynem,“ vysvětlil Svoboda s tím, že s důsledku toho se lidé přiotrávili.

Podle mluvčí středočeských hasičů Petry Effenbergerové záchranné práce zkomplikovalo také to, že při prvotním hlášení mezi záchrankou a člověkem, který volal, stála jazyková bariéra, pomohly ale CO metry, kterými jsou záchranáři vybavení. „Až na místě CO metry daly signál, že je zamořeno. Čtyři osoby byly vážně intoxikovány, byla u nich nutná intenzivní péče. Dvě osoby byly připojeny na plicní ventilaci a všechny jsme poté transportovali do nemocnice,“ okomentovala Effenbergerová.

Svoboda také uvedl, že by k události nemuselo dojít, kdyby byl správně vyčištěný komín, výhodou by byla také moderní technika. „Pomohlo by také čidlo, které zaznamená hodnoty a okamžitě začne houkat. Lidé jsou tedy informování a následně stačí otevřít okno a pustit dovnitř čerstvý vzduch,“ dodal Svoboda, hasiči vše na místě vyvětrali přetlakovým ventilátorem.