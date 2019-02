Ve čtvrtek 14. února tady dostali další várku těchto pomůcek. „Již tradičně nedonošené děti na neonatologii v naší porodnici dostávají jako dárek háčkovanou chobotničku. Chapadla této hračky totiž dětem připomínají pupeční šňůru jejich maminky. Cítí se tak bezpečněji a jsou klidnější,“ popsala mluvčí nemocnice mluvčí Hana Kopalová.

Chobotničky mohou mít nedonošená miminka díky občanskému sdružení Nedoklubko, které nedonošeňátkům a jejich rodinám pomáhá. S tímto nápadem přišlo před několika lety.

V Klaudiánově nemocnici se ovšem podařilo zajistit chobotničky i pro ostatní děti.

„Díky dobrovolníkům, kteří tyto chobotničky vyrábí, máme v naší porodnici chobotniček dostatek a můžeme je tak rozdávat i ostatním dětem,“ dodala mluvčí.

Sdružení nápad převzalo ze světa. „Přišli na to v Dánsku, u nás v Česku to máme druhým rokem. Zaznamenalo to velký zájem v nemocnicích i u rodičů, ale také u tvořilek, které chobotničky vyrábějí a háčkují. Musí být ze stoprocentní bavlny, musí být plněné dutým vláknem, aby se daly sterilizovat a dávat je miminkům do inkubátoru,“ řekla Lucie Žáčková z Nedoklubka.

Pro Klaudiánovu nemocnici chobotničky vyrábí Hana Kozáková a její maminka Věra Votrubcová, která byla dlouholetou pracovnicí nemocnice.