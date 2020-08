V minulých letech občané společnými silami obnovili historickou cestu do Hoškovic a vysázeli podél ní třešňovou alej. Vznikla tak spojnice mezi Mnichovým Hradištěm a Hoškovicemi.

Nyní by se na cestě mohla vytvořit odpočinková místa, umístěny by zde byly lavičky. Chybět by neměl ani informační panel se zajímavostmi z historie cest v krajině a dalšími informacemi. Kromě toho má město v plánu také založit novou tradici obecní slavnosti, při které by se setkávali obyvatelé Mnichova Hradiště a Hoškovic u třešňobraní.

Na to jsou ale potřeba peníze a pomoci může k realizaci vizí úplně každý. Na zvelebování aleje totiž existuje sbírka. Zájemci mohou přispět on-line platební kartou nebo bankovním převodem. Vše lze provést na webu www.darujme.cz/projekt/1203455. Vybírá se 100 tisíc korun. Ke každé 1 koruně od veřejnosti půjde z rozpočtu další koruna – a to až do výše 30 tisíc.