V pondělí se v Horkách na Den otevřených dveří pořádně chystali. Cukráři připravovali například dorty na pohádková témata. Zahradníci zase vázali nejrůznější vazby a připravovali adventní věnce či nejrůznější dekorace.

O středeční akci promluvil zástupce ředitele horecké školy Miloš Repáň.

Co tady dneska všechno probíhá?

Dneska máme standardní výukový den a k tomu probíhá také baristický kurz a kurz adventního aranžování. Směřuje to k tomu, co děti mají umět, a využíváme sezónnosti. Baristický kurz je součásti přípravy gastronomů na běžný i soutěžní život, protože se všemi obory obsazujeme soutěže v různých disciplínách.

Bývají kurzy opakovaně?

Kurzy se opakují pravidelně. Jsou otevřené pro všechny žáky. Na baristický kurz tedy mohou zahradníci a naopak. Chceme, aby v sobě každý našel, co je mu nejbližší. Většina kurzů je každoročně, pokud to vyžaduje sezónnost tak sezoně. Přihlašuje se do nich od 10 do 15 žáků. Lektoři jsou buď cizí odborníci, nebo naši pedagogové.

Na co se těšit na Dni otevřených dveří?

Škola se bude prezentovat před veřejností. Chodí nejen žáci osmých nebo devátých tříd, ale také rodiče a škola se prezentuje prostřednictvím svých žáků. Ve vinárně je nabídka kávy, jídla, pak budou flambované palačinky, budeme předvádět vykrajování. Žáci připravují jídla v závislosti na menu. Cukráři budou modelovat a zdobit perníčky. Zemědělci a zahradníci prezentují adventní výrobky, které kolikrát vypadají jako výstavní kousky.