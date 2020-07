„Návštěvníci se u nás zapisují, měří se jim teplota a musí mít roušky,“ potvrdila vrchní sestra Centra komplexní péče Benátky nad Jizerou Jana Březinová.

Benátecký domov už mohou klienti opouštět za jakýmkoli účelem. Po předchozí domluvě si je rovněž mohou vyzvednout příbuzní a strávit s nimi čas venku. „Všichni včetně našich klientů musí mít roušky. Po návratu mohou senioři normálně do kolektivu, nemusí do žádné karantény. Pokud jedou na návštěvu rodiny, musí přinést bezinfekčnost a podat informace, s kým se setkali nebo že nebyli v cizině,“ připomněla Březinová.

Pokud by některý ze seniorů zavítal do rizikové oblasti, ať jde o Moravskoslezský kraj, nedaleký Mělník nebo Kutnou Horu, musel by zůstat doma u rodiny v karanténě.

Všem v domově se nyní daří dobře, panuje tam lepší nálada a vše se vrátilo téměř do běžných kolejí, jen kulturní akce jsou značně omezené.

Pravidla pro návštěvy

Podobné je to v domově Modrý kámen, který se nachází v Mnichově Hradišti. Tamní klienti mají volnou možnost pohybu, zároveň k nim mohou přijít na návštěvu jejich blízcí. Dodržet přitom musí jasně daná pravidla. „Musí mít roušky, měří se jim také teplota, vyplňují dotazník, jestli nemají symptomy. Časově ani ale návštěvy omezené nejsou,“ potvrdil ředitel zařízení Petr Novák.

Podle ředitele je zároveň nižší riziko přenosu nákazy venku, a tak klienti chodí se svými rodinami rádi do přírody, třeba do místního parku. Rovněž se mohou vydat na úřady, potřebují-li vyřídit své záležitosti. V obou případech samozřejmě jen tehdy, dovolí-li jim to zdravotní stav. Mnohdy přicházejí úředníci za seniory přímo do domova.

Určitá omezení přetrvávají také v Domově seniorů Mladá Boleslav. „Pořád dodržujeme všechna nařízení, která se týkají návštěv, jako jsou roušky nebo měření teploty,“ uvedla manažerka kvality domova Iveta Ondráčková.

Návštěvy se v domovech obvykle musí objednávat předem, a to buď prostřednictvím klientů, nebo telefonu a internetu.

Všechna zařízení rovněž mají ve skladech zásoby zdravotnického materiálu, jako jsou roušky, respirátory nebo dezinfekce. Pro jistotu, kdyby přece jen přišla druhá vlna.