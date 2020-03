V době koronaviru zákaz darování krve? Není to pravda, říká nemocnice

Je to fáma, ale možná jste to slyšeli také: nemocnice musí zacházet s krví dárců opatrně, protože může být problém s jejím darování v době obav z koronaviru. Nic na tom ale není pravdy; krev mohou lidé darovat jako obyčejně. Uvedla to Hana Kopalová, mluvčí mladoboleslavské nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Škvára

Transfuzní stanice Klaudiánovy nemocnice funguje ve stejném režimu jako doposud. Ani se nestalo, že by dárci krve kvůli koronaviru přestali do nemocnice přicházet. „Nezaznamenali jsme odliv nebo nedostatek dárců. Jediné omezení, které nastalo je, že pokud dárce v dotazníku odpoví, že byl v rizikových oblastech, musí si dát měsíc pauzu ve svém darování,“ vysvětlila Hana Kopalová. Online reportáž Nemocnice již řadu let praktikuje osvědčený systém: dárce zve podle potřeby klinických pracovišť nemocnice. „Každý den na ranním hlášení dostává vedoucí úseková laborantka expedice transfuzních přípravků a vedoucí sestra odběrového sálu informaci o pacientech, jejichž stav vyžaduje podání krevních destiček,“ vysvětlila. Dále je na každý odběrový den naplánován odběr určitého počtu dárců se zastoupením jednotlivých krevních skupin tak, jak tomu je v populaci. „Pokud dojde k rychlému odčerpávání zásob, jsou dárci přizváváni. Tento systém zabraňuje nehospodárnému zacházení s krví dárců,“ uvedla mluvčí nemocnice. Ani Klaudiánovu nemocnici nepostihl nedostatek desinfekce a dalšího podobného materiálu. „Neustále sledujeme spotřebu veškerého zdravotního materiálu v naší nemocnici tak, aby s ním bylo zacházeno co nejefektivněji,“ dodala Hana Kopalová. Středočeské testy na koronavirus: 22 negativních, na 35 se čeká Přečíst článek › Svážení vzorků na koronavirový test zatím šlape v pohodě Přečíst článek ›

