To platí například pro Mladou Boleslav. V tomto případě se jedná o obyvatele, kteří si nestihli dezinfekci odebrat minulý týden, kdy ji město distribuovalo na 27 různých místech. „Pokud o dezinfekci máte zájem, můžete volat denně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin na telefonní linku 739 562 382,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu. Na telefonu potom zájemci uvedou své jméno a bydliště. Koordinátor následně ověří, jestli si daný volající nevyzvedl dezinfekci již v minulosti a zajistí její dovoz do 24 hodin.

V Benátkách nad Jizerou dezinfekci až do domu zajistil sbor dobrovolných hasičů. Odběr je ale možný také v místních technických službách (Benátky nad Jizerou 120).

V Bakově nad Jizerou dezinfekci také stále přivážejí až do domu.

V Hradišti nad Jizerou dezinfekci rozdávali na výdejních místech, nyní je také zapotřebí volat. Kdo ji ještě nemá, ten může využít krizovou linku 326 77 66 88 a to mezi 8. až 17. hodinou. Po dohodě dojde k výdeji z okna radnice. Pokud je vám 65 let a více, tak vám ji dovezou domů, opět stačí zavolat na krizovou linku.