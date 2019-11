V Boleslavi se na podporu učitelů dokonce demonstrovalo

/FOTOGALERIE/ Mladoboleslavsko je co do počtu středočeských škol zapojených do stávky výjimečné. Zprvu to sice vypadalo, že jí příliš velkou podporu okres nedá. Nakonec se ale zapojila řada, především základních, škol. Ve středu dopoledne proběhla také demonstrace na podporu stávkujících učitelů. Na ní se ovšem sešla jen hrstka místních.

Demonstrace na podporu stávky učitelů. | Foto: Deník / Zuzana Zelenková