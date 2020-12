V dalších městech na Mladoboleslavsku mají lidé stále ještě šanci přijít si pro světýlko s vlastní svíčkou nebo lucerničkou.

V následujících dnech vyrazí například Na Bursu v Benátkách nad Jizerou. Také tam jim Betlémské světlo nabídnou skauti. Na zájemce budou čekat ve středu 23. prosince mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou tradičně u tamního vánočního stromu.

Do kostela svatého Jakuba v Mnichově Hradišti mohli lidé pro plamínek zažehnutý v jeskyni v Betlémě, kde měl přijít na svět Ježíš Kristus, už v pondělí 21. prosince.

Půlnoc Štědrého dne

Další příležitost mají v úterý 22. prosince od čtrnácti do osmnácti hodin a na Štědrý den desátou a osmnáctou hodinou a dokonce ještě od půl osmé večer do půlnoci. Kdo by si světýlko potřeboval zažehnout v jiném čase, může zazvonit s prosbou na tamní faru.

Podle skautů z Mladoboleslavska, kteří už Betlémské světýlko rozdávali, vše navzdory současné složité době proběhlo hladce. „Světlo vyzvedli v sobotu na nádraží naši bratři a sestry z oddílu. Jedno si nechali u sebe, další jsme do uchovávali my až do neděle, kdy se rozdávalo v kostele,“ uvedla vedoucí mladobolavského 8. oddílu vodních skautů Jana Gregorová.

Světlo skauti rozdávali v zádveří kostela. „Lidé přicházeli postupně, většinou rodiny, ostatní se dovnitř nehrnuli, čekali venku. Zároveň v kostele probíhaly mše. Někteří přicházeli i několikrát, protože jim za rohem světýlko zhaslo. Jedna maminka vzpomínala, že loni se vraceli sedmkrát, tentokrát jen dvakrát,“ vyprávěla Gregorová.

Dobrovičtí skauti putovali pro plamínek k sousedům. „Betlémské světlo jsme vezli z Nymburka do Mladé Boleslavi a potom k nám vlakem,“ připomněl vedoucí 1. oddílu skautů Dobrovice Milan Havlas.

Vřelejší tradice

Tentokrát se na rozdávání světýlka nepodílely děti, které bývají jinak nadšenými účastníky. „Letos jsme na to byli jen dva dospělí. Dodržovaly se rozestupy, aby se lidé na místě nekumulovali. Letošní rozdávání přitom bylo vřelejší než obyčejně. Lidé potřebují styčný bod – a toto je velmi potěšilo, protože alespoň něco je při starém,“ poznamenal Havlas.