„Máme tady covid, bohužel nás to neminulo, situaci řešíme od čtvrtka. Nicméně neklesáme na mysli, nastavili jsme přísná opatření,“ vysvětlila ředitelka.

V současné době se tedy v zařízení snaží především o to, aby zůstal zabezpečený provoz a všechno bylo v pořádku. „Je to neviditelný nepřítel. Klienti i zaměstnanci jsou bezpříznakoví, já jsem pozitivní a také nemám žádné příznaky, takže to řídím z domova,“ popsala Monika Megličová, která chválí, že má domov dobré vztahy s městem, které je také nápomocno se zásobováním ochrannými pomůckami.

Na přítomnost nákazy se přišlo v důsledku toho, že ji odhalili u jedné z klientek, která byla v nemocnici. Následně do benáteckého domova seniorů přijel testovací vůz, který virus našel také u dalších klientů i zaměstnanců. Kolik lidí skončilo v karanténě, však domov nechtěl komentovat, počet nakažených byl prý ale pro všechny velmi překvapivý.

Ostatní domovy seniorů v okrese se zatím nemoci úspěšně brání. Jako například domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti.

„Návštěvy máme zatím povolené, ale podle všeho to míří k zákazu. Chceme však klienty chránit a zcela je neizolovat,“ uvedl ředitel domova Petr Novák. Návštěvy do domova mohou za přísných hygienických podmínek. Stále jsou tedy v pohotovosti roušky, dezinfekce, domov omezuje počet příchozích a také doporučuje, aby se veškerá setkání odehrávala v přilehlém parku.

Obávají se zde úplného zákazu návštěv, protože ten by měl neblahý vliv na psychiku pacientů. Ačkoli zde už na jaře měli možnost nechat své staroušky komunikovat s příbuznými on-line, nebylo to zcela ideální.

Stejně tak tady nechtějí úplně zrušit kulturu. „Řešíme také, jak dělat kulturní akce, blíží se Den sociálních služeb, z toho jsme vyloučili veřejnost, ale chtěli bychom pro klienty alespoň nějaké drobnější vystoupení,“ podotkl Novák.

Úplný zákaz návštěv nechtějí udělit ani v domově seniorů Mladá Boleslav. „Omezili jsme je na středy a neděle. Domov nechceme uzavřít, to není dobré, lidé velmi strádají. Chceme zachovat kontakt s rodinou,“ uvedla vedoucí sociálního úseku Marcela Šrajnerová.

Ani u nich se covid-19 doposud neobjevil. I zde dodržují přísná hygienická opatření, jakmile se u někoho z personálu objeví příznaky respiračního onemocnění, tak ihned zůstává doma. „Máme strach, ale doufáme, že se nám to vyhne,“ dodala Šrajnerová.