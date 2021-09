Bělá současně v neděli ožije i programem v rámci Dnů evropského dědictví , kdy rozmanitá místa nabízejí speciální program s volným vstupem. Zde to bude nejen zámek s kostýmovanými prohlídkami nebo prohlídkami doprovázenými hudbou, ale během dopoledne i odpoledne si bude možné prohlédnout radnici i šatlavu, odpoledne zvou k prohlídkám rovněž kostely Povýšení sv. Kříže (kde se také od 10. hodiny uskuteční poutní mše svatá a pak ještě večer zazní varhanní improvizace) a klášterní kostel sv. Václava. Zavítat lze i do České brány, která je pozůstatkem městského opevnění a nyní slouží galerijním účelům; v neděli nabídne i hudební zážitky.

V rámci posvícení také Nadační fond Škoda Auto přiveze Kamion zdraví , kde zájemci najdou bezplatné vyšetření zraku či poradenství nutriční, kardio i dermatologické; rovněž zdarma. Příchozí se také budou moci nechat naočkovat jednorázovou vakcínou proti onemocnění covid-19, a to bez předchozí rezervace. Kvůli zastávce tohoto kamionu zůstanou na Masarykově náměstí mimo provoz autobusová stanoviště číslo 1 až 3. Společnost Arriva upozorňuje, že všechny spoje budou výjimečně odjíždět ze čtyřky.

Bělskému posvícení bude v neděli patřit park na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem. Od 10. do 17. hodiny je připraven program nabízející písničky kramářské i šumařské, zábavu pro děti včetně divadelní pohádky, již od 15 hodin sehraje Divadlo Koník, nebo kouzelníka. Nebudou však chybět ani ukázky dravců, kontaktní zoo či „tanec“ se psem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.