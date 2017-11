V Bakově vítali historický vlak

Bakov nad Jizerou - Už 150 let jezdí vlaky na železniční trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa. A právě u této příležitosti poslaly České dráhy na tuto trať i historickou parní lokomotivu s dobovými vagony.

Svézt se mohl každý, nastoupit do vlaku bylo možné hned na několika zastávkách.

Svézt se v sobotu mohl každý, nastoupit do vlaku bylo možné hned na několika zastávkách. Kam parní lokomotiva dorazila, tam také budila obrovský zájem. Například v Bakově nad Jizerou na ní čekaly desítky lidí, kteří se nejen podívali nejen do vagonů, vybavených dřevěnými lavicemi, ale nakoukli i do samotné lokomotivy. Z Bakova tak vlak vyrazil přes Bělou pod Bezdězem a další zastávky do České Lípy. Tam vlak vítala dechová hudba v podání žáků základní umělecké školy.

Tomáš Ježek