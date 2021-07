Nejenom lidí bydlících v bezprostředním sousedství, ale i těch, kteří plánují cestu po městě, se dotýká třeba omezení na třídě V. Klementa u křížení s ulicí B. Němcové. Provoz v místě upravované křižovatky regulují semafory, odbočit do ulice pojmenované po Němcové není možné vůbec. Ta zůstává uzavřena, přičemž občané, kteří tam mají trvalé bydliště, a vlastníci nemovitostí dostali možnost využívat parkovací dům nemocnice. Uzavírka je nyní plánovaná do 17. srpna.

„Jen“ do pátku 23. července by měla trvat úplná uzavírka ulice U Jizery, ke stejnému datu by mělo skončit také omezení v Arbesově ulici, navazující na dřívější práce v sousední Bezručově ulici. S uzavírkou místní komunikace v příměstské části Podchlumí se zatím počítá do 15. srpna.

Výrazným zásahem do dopravy ve městě i okolí jsou práce na opravách silnice I. třídy I/38 mezi kruhovými objezdy u Debře a v Kosmonosích. Poznamenává to i provoz některých linek autobusů městské hromadné dopravy. Kompletní výměna povrchu komunikace si vynucuje sérii různých omezení v závislosti na aktuálních etapách postupujících prací – měnit se průběžně bude i úprava provozu autobusů – přičemž se počítá s tím, že stavební práce by měly trvat až do podzimu; konkrétně do 10. října.

Na necelý měsíc by zanedlouho měla zůstat neprůjezdná také část ulice Mjr. Frymla, a to poblíž pivnice Bingo – v úseku od křižovatky s Galetovou ulicí směrem k třídě V. Klementa. Uzavírka je zde plánována od 28. července do 20. srpna. Prozatím bez plánovaného termínu ukončení zůstává omezení nedaleko hradu, a to v Krajířově ulici. To je aktuální od počátku července; nikoli však kvůli výkopovým pracím ani úsilí silničářů. Důvodem je havarijní stav jedné z budov.