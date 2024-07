Mladá Boleslav nově chystá dopravní omezení na křižovatce mezi ulicemi Havlíčkova a U Penzionu. Od pondělí 29. července zde dojde k opravě vodovodního potrubí. „V první etapě, která potrvá do 16. srpna, dojde k úplné uzavírce provozu na zmíněné křižovatce. Druhá etapa potrvá do 31. srpna a přinese částečnou uzavírku chodníku podél domů č. p. 954-956 v Havlíčkově ulici,“ uvádí na webu města.

Mnichovo Hradiště se připravuje na obnovu povrchu vozovek v několika částech. Opravy v Orlické ulici v Hněvousicích proběhnou do konce září, konkrétní termín zatím není stanoven. V následujících týdnech proběhne rekonstrukce vozovky v ulicích Řadová, Na Průhonu a Větrná. Rekontrukce Větrné ulice začne na konci srpna, kdy budou dokončeny práce v ulicích Řadová a Na Průhonu.

Práce by měly začít začátkem srpna. „Předmětem zakázky je odfrézování svrchní vrstvy vozovky, přeložení silničních obrub a oprava podkladních vrstev v místech, kde to bude nutné, a položení nové svrchní vrstvy asfaltového betonu o tloušťce 50 milimetrů. Po domluvě s Vodovody a kanalizacemi Mladá Boleslav dojde v některých místech k výměně kanalizačních vpustí,“ uvádí na webu města. Celková cena činí 6,2 milionu korun včetně DPH.

Probíhající rekonstrukce

Most v Mnichově Hradišti

úplná uzavírka z důvodu opravy mostu v Hoškovicích do 30. listopadu

úplná uzavírka z důvodu opravy mostu směr Ptýrov do 31. října

Benátky nad Jizerou

ulice Soukalova uzavřena do 31. srpna

ulice Pražská uzavřena do 19. srpna

Bakov nad Jizerou

ulice Družstevní uzavřena do 15. září

Bělá pod Bezdězem

silnice do Dolní Krupé uzavřena do 12. srpna

Kolomuty

úplná uzavírka silnice III/27515 z důvodu rekonstrukce mostu

Jizerní Vtelno

silnice III/27221 uzavřena do 31. července

Žerčice - Kobylnice do 31. srpna

úplná uzavírka z důvodu opravy povrchu komunikace

Zdroj: www.nehody-uzavirky.cz