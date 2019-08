Od pondělí 26. do pátku 30. srpna bude totiž platit krátká uzavírka Bezděčínské ulice mezi příměstskými částmi Mladé Boleslavi Bezděčínem a Chrástem. Zmíněné linky tak nebudou moci Bezděčínskou ulicí projet, proto budou rozděleny a vynechají některé zastávky na své trase.

Změny na lince 40

Trasa: do zastávky Staroměstské náměstí jede linka 40 po své trase, poté pojede Nádražní ulicí, Vineckou a Bezděčínskou ulicí do zastávky Chrást, odkud pojede dálepo své trase zastávkou Na Sahaře a Sahara, Náměstí a dále až do zastávky Autobusové stanoviště.

Linka 40 vynechá zastávky: Podolec, Mileny Hážové, Podchlumí, Letecké muzeum, Na Hejtmánce, Bezděční rozc.



Změny na lince 41

Trasa: začínat bude zastávkou Bezděčín, rozcestí a bude pokračovat po své trase až na konečnou do Zalužan. V opačném směru bude končit také v zastávce Bezděčín, rozcestí.

Linka 41 vynechá zastávky: Sahara, náměstí, Na Sahaře, Chrást.



Změny na lince 42

Trasa: po své trase pojede do zastávky Staroměstské náměstí, poté Pražskou ulicí do zastávky CTP, Bezděčín, Bezděčín, Industry Park, Bezděčín, rozcestí (zastávka prohozena za předchozí 2 tak, aby byla objízdná trasa plynulejší), Nepřevázka, TI Auto. V opačném směru pojede po stejné trase.

Linka 42 vynechá zastávky: Pod Hradem, Akuma, Čejetičky, most, Neuberk rozc., Na Sahaře, Chrást.

Hana Kopalová