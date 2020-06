Ztracená a opuštěná zvířata budou mít už brzy v Mladé Boleslavi zázemí. Útulek, který zde léta chyběl, už dostává tvar. Vyrůstá v hájence v Březně.

Budoucí psí útulek vzniká z objektu bývalé hájenky | Foto: Šárka Charousková

„Od začátku června zde začaly probíhat terénní úpravy. V průběhu prázdnin by měla firma, která stavbu provádí, vybudovat všechny kotce. Pokud všechno půjde hladce, celou stavbu by nám měli do konce srpna předat,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.