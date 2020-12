Nový útulek vyrostl v areálu bývalé hájenky v Březně. Ještě v srpnu to vypadalo, že provoz zahájí v září. Očekávání se však nenaplnila. Až na sklonku září radnice zařízení představila široké veřejnosti, ovšem ještě před kolaudací. A tu dodnes nemá za sebou.

„Visí nám to na vodě, upravuje se filtr a bylo zapotřebí také nové odvětrání. Na magistrátu jednají o řešení, ale mělo by to už být dobré. Mým toužebným přáním je, abychom otevřeli do poloviny prosince,“ popsala současnou situaci Alena Klesová ze Spolku na ochranu zvířat Mladá Boleslav, která se útulku věnuje.

Vadná voda ve studni

Její slova potvrzuje i náměstek primátora Daniel Marek (STAN), který má projekt na starosti. „Odebíraly se vzorky ze studny, které měly zhoršené výsledky. Nyní se čeká na její vyčištění,“ vysvětlil.

Město už požádalo o kolaudaci. Té by podle náměstka nemělo nic bránit, jakmile budou nově odebrané vzorky vody v pořádku.

Studna se na místě útulku nacházela už před stavbou. Poprvé ji dělníci museli čistit před zahájením prací. Později se však znovu zanesla.

Snahou města je, aby se zařízení podařilo uvést do provozu alespoň do poloviny prosince.

V současné době putují nalezení psi stále do útulku v Lysé nad Labem.

Problém se zatoulanými kočkami

V průběhu prací na boleslavském útulku se ukázalo, že je v regionu je také obrovský problém se zatoulanými kočkami. A tak by bylo zapotřebí vybudovat ještě speciální prostor pro ně.

„Potřebujeme karanténu s boxy tak velkými, aby se tam vešel záchůdek, krmení, voda a pelíšek, aby tam mohla být kočka s koťaty,“ připomněla Klesová.

To ale znamená náklady, kterou už magistrát nepokryje. Vznikající útulek proto půjde zřejmě cestou on-line aukcí. Přispět je možné už teď i na provozní účet útulku s číslem 2201851134/2010.

Přestože útulek ještě není v provozu, už se tam objevilo několik zvířat. Například odložená koťata.

„Také sem přijela paní, na přední sedačce auta měla prochladlé kotě. Byla nešťastná, nevěděla, co má dělat, tak jsem jí vysvětlila, že zatím zvíře nemůžeme přijmout, protože ještě čekáme na kolaudaci,“ uvedla Klesová.

Bez pomoci však nálezkyně kotěte nezůstala, Alena Klesová jí věnovala vhodné krmení a vybavila ji radami, co má pro zvíře udělat.