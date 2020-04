ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Tak je tomu třeba v Benátkách nad Jizerou. Zde od včerejšího dne obnovili provoz a k dispozici budou občanům v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hodin. Úředníci však žádají, aby lidé upřednostňovali kontakt na dálku a na úřad zamířili jen, když to bude opravdu nutné, a hlavně po předchozím objednání se. „Preferujeme komunikaci prostřednictvím datových schránek, elektronických formulářů a e-mailů,“ uvedla Rozálie Zárubová z městského úřadu.

I v Bakově nad Jizerou je úřad otevřený těm, kteří potřebují vyřídit opravdu neodkladnou záležitost, kterou nelze vyřešit na dálku. Občané se sem mohou objednat telefonicky, nebo přes webový formulář na stránkách města.

V pondělí a ve středu je od tohoto týdne otevřeno za všech hygienických a bezpečnostních opatření i na úřadě v Mnichově Hradišti. Občané, kteří potřebují vyřídit záležitosti, které nesnesou odkladu, mohou přijít vždy v době od 8 do 17 hodin. Nejdříve se ale musí objednat. To lze udělat telefonicky, nebo elektronicky.

Také na úřad v Bělé pod Bezdězem je třeba nejdříve zavolat či napsat. Jakmile se zájemce touto formou objedná, dostane přesný termín schůzky. „Úřad je otevřen v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin,“ potvrdil místostarosta Bělé pod Bezdězem Jan Sýkora.

V Kosmonosech zůstává úřad nadále uzavřený s možností přijít osobně – po předchozí domluvě.

Magistrát v Mladé Boleslavi pak dál funguje ve velmi omezeném režimu. Tento stav platí až do odvolání. „Budovy budou dále zavřené, vstup bude umožněn pouze občanům, kteří se předem na konkrétní pracoviště objednali. I nadále platí, že lze na radnici řešit jen případy, které nesnesou odkladu, nikoliv běžné úřední procesy,“ shrnul Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.

Město ale dočasně pozastavilo objednávkový on-line systém. Své návštěvy tak musí občané vyjednávat s konkrétními odděleními magistrátu. „Kontaktní telefony na jednotlivá pracoviště jsou i vyvěšena na dveřích magistrátu,“ zdůraznil Šubrt.

Úředníci jsou k dispozici v pondělí a ve středu mezi 8. a 11. hodinou. Právě v této době je také nutné na magistrát volat nebo psát e-maily. A právě v této době obdrží zájemci o osobní návštěvu i jasný termín schůzky.

Nadále zůstávají zavřené také pokladny ve všech budovách magistrátu. Kdo by potřeboval zaplatit nějaký poplatek, ten může využít platební automat ve vestibulu hlavní budovy na Komenského náměstí. To lze v od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 8 do 15 hodin, a v pátek od 8 do 14 hodin.

Důležité kontakty na úřady

Magistrát Mladá Boleslav

Pokladna: 326 715111

Správní odbor a přestupky: 731 542 930

Matrika: 734 358 379

Evidence obyvatel: 326 715 244

Občanské průkazy a pasy: 326 715 310

Správa majetku: 739 348 392

Řízení projektů: 733 697 811

Ekonomický odbor: 731 542 933



Mnichovo Hradiště

ID datové schránky Města Mnichovo Hradiště: 8ztb4jw

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

Telefon: +420 326 776 611



Benátky nad Jizerou

ID datové schránky: wzhbv2s

Tel: 326 316 101

Mobil: 602 456 690, 702 275 114



Bakov nad Jizerou

https://www.bakovnj.cz/cs/mestsky-urad/registrace-navstevy-mestskeho-uradu/

E-mail info@bakovnj.cz;

Telefon: +420 326 214 030



Bělá pod Bezdězem

E-mail: mubela@mubela.cz

ID datové schránky: hy8bg5r

Telefon: 326 700 911



Kosmonosy

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz