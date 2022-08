Poté, co přišel o práci, přespával na ubytovně. Brzy mu ale došly peníze a skončil na ulici. To se neblahým způsobem projevilo i na jeho zdravotním stavu, neboť se mu vrátila do té doby vyléčená psychická nemoc. Vrcholem pak bylo, že přišel i o veškeré osobní doklady a krátce na to skončil v psychiatrické léčebně v Kosmonosích.