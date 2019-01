Bělá pod Bezdězem, Jezová/ Praha - Velkou vlnu solidarity mezi lidmi vyvolala sbírka pro uprchlíky, které cizinecká policie zadržela bez dokladů na českém území a přemístila do detenčního tábora v Bělé Jezové.

LIDÉ PŘINÁŠEJÍ věci do sbírky pro uprchlíky v Jezové. Vlna solidarity je obrovská. | Foto: Deník/ Archiv

Anna Hausnerová z autonomního sociálního centra Klinika byla sama překvapená, kolik věcí se nashromáždilo. „Původně jsme se jen s kamarády dohodli na tom, že zkusíme pomoci lidem, kteří teď musí být několik týdnů zavřeni v zařízení pro uprchlíky. Chtěli jsme jim jen zpříjemnit čas, než budou mít vyřízeny všechny doklady a přesunou se do země, kam chtějí," vypráví Anna Hausnerová, jak sbírka pro Syřany, Afgánce či Pákistánce začala.

První shromažďování věcí se uskutečnilo už v minulém týdnu. Tehdy se dodávka zaplnila neskutečně rychle, a tak si řekli, že budou pokračovat. A protože situace kolem uprchlíků je stále aktuální, o čemž mluví i fakt, že v posledních dnech zde zatím skončila cesta pro stovky migrantů, nenechali nic náhodě a opět se pustili do práce.

„Je vidět, že s uprchlíky soucítí spousta Čechů, i když se to nezdá. Sbírka je třídenní a hned za první den, kdy jsme ji otevřeli, tedy prvního září, jsme zaplnili velkou část místnosti, kterou jsme pro tuto pomoc určili," říká Anna Hausnerová, která pracuje jako sociální pracovnice a často se dostává do kontaktu například s narkomany či nepřizpůsobivými občany.

Oblečení i cigarety

Jak poznamenala, lidé nosí vše, co doma najdou a co už léta nepotřebují. Kromě oblečení, které je asi nejžádanější, přinášejí do centra Klinika také hračky, které zpříjemní pobyt v zařízení pro uprchlíky hlavně dětem. Dospělí se zase mohou odreagovat cigaretami a podobně.

„Jsme v kontaktu se sociální pracovnicí z Bělé Jezové, která si koordinuje to, co je pro zařízení zrovna potřeba. Mají omezený počet dodávek," vysvětluje Anna Hausnerová s tím, že sociální pracovnice je jedinou jistotou, že věci, které se nasbírají pro běžence, skončí v jejich užívání.

Teď však sbírku pozastavili. Věcí se shromáždilo tolik, že je potřebují nejdříve zpracovat, rozdělit a distribuovat. Kdy se věci dostanou přímo k migrantům, není ještě známé, pravděpodobně do několika dnů. „Proto k nám právě přijede právě sociální pracovnice, aby si určila, co je pro ně důležité a kdy si pro to mohou přijet," konstatovala Anna Hausnerová.

Sbírku pošlou i do Budapešti

Centrum Klinika dokonce zvažuje, že by další zásilku získaných věcí poslalo také na vlakové nádraží do maďarské Budapešti, kde uprchlíci přestupují na další spoje a cestují odtud dál do Evropy.

Není to však poslední okamžik, kdy Anna Hausnerová se svými kolegy pomáhá migrantům. S pomocí nepřestanou, jen přemýšlí o tom, jak ji účelně nasměrovat. „V první řadě chceme oslovit detenční zařízení, abychom zjistili, zda o sbírky stojí a kontaktujeme také charity v různých krajích, které by nám s tím pomohly," uvažuje.

Do sbírky můžete přispět ještě dnes, ale jen v Praze v Jeseniově ulici od 14 do 22 hodin. Potřeba je oblečení pro děti i dospělé s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty, svetry, bundy, boty, ale také hygienické potřeby, deky, přikrývky, hodí se i hračky či tabák.