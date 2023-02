Nikdy jsem nechtěla žít jinde

„Navštívila jsem přes tři desítky zemí z celého světa. Nikdy jsem však nechtěla žít jinde než na Ukrajině. Do Charkova jsem se vždy ráda vracela. Líbilo se mi, jak se postupně rozvíjí a považovala jsem ho za nejlepší město pro život. Moderní, čisté, se spoustou parků a lesů, navíc s velkým počtem kvalitních vysokých škol, které přitahovaly a vychovávaly spoustu talentovaných mladých lidí z celého světa,“ říká Yelizaveta Shtonda a dodává, že řada z nich byla z Belgorodu, ruského města vzdáleného zhruba šedesát kilometrů od Charkova.

„Nebylo to nic neobvyklého. Lidé z regionu mají v Rusku mnoho příbuzných. Byli jsme jako bratři a sestry. Nevěřila jsem, že dojde k válce, dokud se tak nestalo,“ tvrdí Yelizaveta. Po vypuknutí válečného konfliktu se rozhodla opustit Ukrajinu. Pomocnou ruku jí nabídla rodina z Mladé Boleslavi, u které Yelizaveta a její dcera našly nový domov. Dnes učí na mladoboleslavské ZŠ Dr. Edvarda Beneše ve speciální třídě určené právě pro děti z Ukrajiny, která vznikla díky grantové podpoře Nadačního fondu Škoda Auto.

Předzvěstí byl už 16. únor loňského roku, kdy v Charkově zazněly první poplašné signály. Obyvatelé města poté přátelsky vyvěsili vlajky, čímž se snažili dát najevo svou jednotu, touhu svobodně žít a bránit své území. Kdo chtěl, mohl už tehdy absolvovat kurz domácí obrany se střelnou zbraní. O týden později Rusko oslavilo Den obránců vlasti a následující den v brzkých ranních hodinách rozpoutalo válečný konflikt.

„Vzpomínám si, jak jsem na sociální sítě napsala: Ať se zítra stane cokoli, pořád máme dnešek. S těmito slovy jsem před spaním objala dceru, připravila si kufry a naposledy si lehla do své postele. V půl páté ráno celé město probudil dunivý zvuk. Při pohledu z okna byly na obloze vidět ohnivé koule, které padaly k zemi a centrum města postupně zachvátily plameny. Třesoucíma se rukama jsem na telefonu vytočila číslo kolegů, nemohla jsem uvěřit tomu, co vidím. Jedná se o okamžiky, na které nezapomenu do konce svého života,“ vrací se v čase Yelizaveta Shtonda.

Následující týden strávila s dcerou na betonové podlaze ve sklepě bytového domu. Během něj přišla další těžká rána, když byla při ostřelování ruskými vojsky smrtelně zraněna dceřina kamarádka. „To byl moment, kdy jsem se definitivně rozhodla, že z Charkova odjedeme. Už jsem totiž neměla prakticky žádnou sílu, jen jsem utírala slzy z tváře,“ přiznává Shtonda. Navzdory vybuchujícím bombám naložila do auta nejnutnější věci a společně s dcerou se vydala na náročnou cestu do České republiky, která trvala devět dní.

„Původně jsme se chtěli přemístit do Užhorodu, jenže tam nebyla možnost se ubytovat. Bylo mi však řečeno, že v Mladé Boleslavi je rodina, která je v případě potřeby ochotna pomoci ženě s dítětem,“ prozrazuje s tím, že byla ráda za jakoukoliv poskytnutou pomoc. „Rodina nám po příjezdu připravila pokoj a já měla slzy na krajíčku. Zpočátku jsem měla problém, protože jsem nerozuměla ani slovo. Na všechno jsem tak jen přikyvovala. Postupně jsme se spřátelili a stala se z nás jedna velká šestičlenná rodina,“ popisuje Yelizaveta Shtonda.

Nezůstala ani jedna hmatatelná vzpomínka

Zanedlouho dostala z Ukrajiny zprávu, že její byt vyhořel. „Více než třicet let mého života pohltily plameny. Nezbyla mi jediná fotografie mých rodičů. Jejich úsměvy a zážitky z dětství už mám jen v paměti,“ smutní při vyprávění Shtonda, která si v tu chvíli uvědomila, že nepůjde o krátkodobý pobyt. Proto se společně se svou dcerou začaly postupně adaptovat na život v České republice.

Pomohla jí v tom grantová výzva Společně pro Ukrajinu, kterou v loňském roce vypsal Nadační fond Škoda Auto s Odbory KOVO a finančně ji podpořila i Zaměstnanecká nadace Volkswagen. Z výzvy byl podpořen vznik samostatné ukrajinské školy pro více než dvě stě padesát dětí při Základní škole Dr. Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi. Z příspěvku bylo financováno například pořízení potřebného vybavení a zařízení učeben, ale také zaměstnání ukrajinských pedagogických asistentů. „Zatímco dcera nastoupila do školy, já jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga. Momentálně jsem již plnohodnotná učitelka ve speciální třídě, která je určena právě pro ukrajinské děti,“ vypráví Yelizaveta Shtoda a vyzdvihuje především příjemné prostředí a milý kolektiv, se kterým má možnost spolupracovat.

Nikdo neví, co bude dál

O dění na Ukrajině má Yelizaveta stále přehled. Prostřednictvím on-line komunikačních kanálů je v kontaktu s několika známými, kteří se pro život v jiné zemi nerozhodli. „Je to pro ně velmi obtížné. Neustálé masivní ostřelování, problémy s dodávkou elektřiny, vody, topením… Vláda dělá, co může, lidé si navzájem pomáhají. V rámci možností rekonstruují domy, silnice a obnovují infrastrukturu. Školy a všechny další instituce fungují pouze on-line. Všichni se přizpůsobují nové realitě,“ popisuje současnou situaci ve své rodné zemi.

Jestli se však někdy v budoucnu na Ukrajinu vrátí, zatím netuší. „Je těžké plánovat budoucnost, když vše, co jste měli, bylo zničeno. Navíc nikdo neví, jak dlouho bude válka trvat. Momentálně je náš život tady a já jsem vděčná lidem, kteří nám aktivně pomáhají,“ dodává Yelizaveta Shtonda.