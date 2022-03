Boleslavské kamiony s pomocí už ve středu vyrážejí do Oděsy a Solomonova

Obrovskou štědrost projevili obyvatelé Mladé Boleslavi a okolí, kteří stále přináší nové dary do sbírky pro Ukrajinu. Díky tomu už ve středu vyráží první dva kamiony s pomocí přímo do vytipovaných oblastí. Sbírka však v hotelu Věnec na Staroměstském náměstí bude pokračovat minimálně do neděle 13. března.

Každý ze dvou kamionů zamíří jinam. „Jeden z kamionů s humanitární pomocí zamíří z Mladé Boleslavi do Solomonova, kde je výrobní závod Škoda Auto. Druhý pak pojede na moldavsko-ukrajinské hranice, odkud věci poputují do Oděsy," vysvětlil primátor Raduan Nwelati. Náměstek primátora Robin Povšík pak doplnil, že veškerou logistiku, balení i vlastní odvoz věcí na Ukrajinu zajistí na vlastní náklady automobilka Škoda Auto. „Jsem opravdu rád, že se vše podařilo dojednat velmi rychle a pomoc se tak dostane k potřebným v co nejkratším čase," dodal náměstek Povšík. Kraj zřídí další centra pomoci Ukrajincům na útěku. Jedno otevře i v Boleslavi Primátor současně poděkoval všem, kdo do sbírky jakkoliv přispěli. „Lidé mohou nosit příspěvky do hotelu Věnec i nadále, máme v plánu brzy vyslat na Ukrajinu další várku pomoci," doplnil Nwelati. Aktuálně jsou potřeba především hygienické potřeby pro ženy a pro děti, trvanlivé potraviny včetně dětského jídla. Z logistického hlediska je pak lepší přinést balení či karton jednoho druhu (například konzervy, dětské přesnídávky, trvanlivé mléko, rýže, těstoviny atd.), než směs různých potravin. Stále se vybírají také deky, termopřikrývky a spacáky, naopak oblečení v tuto chvíli potřeba není.