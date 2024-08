Celkem 700 tisíc dobrovolníků a 10 tisíc tun odpadků. To jsou výsledky akce Ukliďme svět, kterou již více než 30 let organizuje Český svaz ochránců přírody. Podzimní termín se blíží a zapojit se může kdokoliv, odpadky se dají sbírat i kolem bydliště nebo na oblíbeném místě.

Celosvětová akce s názvem World Clean Up, v České republice známá jako Ukliďme svět, proběhne v pátek 20. září. Cílem kampaně je odstranit z přírody to, co do ní nepatří. V tento den se dobrovolníci z celého světa vybaví odpadkovými pytli a ochrannými rukavicemi, aby společně zbavili své okolí odpadků.

V České republice akci organizuje Český svaz ochránců přírody, a to již od roku 1993. „Za tuto dobu se do úklidových akcí zapojilo více než 700 000 dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 000 tun odpadků. V loňském roce se úklidu zúčastnilo přes 22 000 lidí a podařilo se jim nashromáždit neuvěřitelných 170 tun odpadu,“ upřesňuje za tým Ukliďme svět Petra Kozáková.

Dobrovolníci se mohou zapojit několika způsoby. První možností je přihlásit se k již zaregistrovanému úklidu, který najdou v mapě na webových stránkách Ukliďme svět. Druhý způsob, jak odstranit odpadky například z okolí bydliště, je zaregistrovat svůj vlastní úklid prostřednictvím elektronického formuláře na webu. Zde si mohou dobrovolníci přečíst i užitečné tipy, nebo zažádat o bezplatné poskytnutí úklidových pomůcek, a to až do 2. září.

Během březnové akce se do úklidu zapojily i děti z Boleslavska. Třída Medvídků z MŠ Kosmonosy uklidila okolí své školky, aby během procházek nebyl po cestě nepořádek. Účastnilo se i mladoboleslavské gymnázium, MŠ Lukava nebo ZŠ Luštěnice.