Každoročně v období od března do května probíhá v ulicích Mladé Boleslavi jarní úklid. Letos byl v několika ulicích na Rozvoji vynechán z důvodu probíhající rekonstrukce v ulici Jilemnického, kde po několik měsíců probíhala rekonstrukce plynovodu.

Náhradní termín úklidu ulic je stanoven na první a druhý týden v září, konkrétně od 3. do 10. září. „Obyvatelé těchto ulic i další řidiči by měli dbát na to, aby zde neparkovali a úklidu nebránili, jinak mohou být jejich auta odtažena,“ vyzývá město.