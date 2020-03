Rozhodnutí pro ni bylo vlastně nasnadě. Šití jí totiž nikdy nebylo zcela vzdálené. „Mé původní povolání je oděvní návrhářství a zřejmě i proto se na mě začalo obracet velké množství lidí, jestli náhodou neprodávám roušky,“ popsala žena, která roušky neprodává, ale rozdává.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Sto kusů roušek jí zabralo dva dny a dvě noci. „Nejhorší je to dát dohromady, najít všechny komponenty, shánění komponentů je složité,“ připustila.

Tento problém se snaží řešit přes kamarádky a sociální sítě a má k tomu důvod. V Mnichově Hradišti je sice otevřená galanterie, ta ale nyní zažívá obří zájem veřejnosti. „ Je malinká, stojí se před ní velká fronta. Dovnitř berou zákazníky po jednom, a fronta je na půl hodiny,“ popsala Romana Kolínská, která samozřejmě obětovala i své vlastní zásoby látek. Dočasně se tedy rozloučila například s vidinou nových závěsů.

Část její produkce jde přátelům, známým a lidem, kteří pracují v obchodech. Další po dceři poslala třeba do Klaudiánovy nemocnice na dětské oddělení. Z výsledků své práce má ten nejlepší pocit. „Myslím si, že každý, kdo může, by měl přispět. Tohle je to nejmenší co můžu udělat, než odpadneme všichni,“ dodala.