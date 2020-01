/FOTOGALERIE/ PubQuiz startuje pravidelně každý druhý čtvrtek v mladoboleslavské kavárně V břiše velryby. Tentokrát proběhl výjimečně ve středu 29. ledna. V této kavárně se snadno zapomíná na existenci času ve společnosti přátel, zvídavých otázek či dobrého filmu. Posezení u piva z vlastního minipivovaru nebo u kávy z vlastní pražírny má také své kouzlo.

Z PubQuizu v Mladé Boleslavi | Foto: Iveta Karásková

PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic. Pokud zaměníte gauč za pohodlí vaší oblíbené hospůdky či kavárny můžete si společně s vašimi přáteli zasoutěžit proti ostatním. Je to týmová hra, která se skládá z 5 kol, což znamená 51 otázek z 10 různých oblastí. Témata jsou namixována tak, aby si každý přišel na své. Soutěží se v týmech, každá skupina má od dvou do sedmi členů. Týmy mají svá jména a fantazii se meze nekladou (tentokrát například Masivní odpor, Exfox, Omakalamihonakanapi, Slušnej oddíl,….).