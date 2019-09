V současné době dohlíží na objekt během dne správce. V době od 16 do 8 hodin pak jsou na místě přítomni pracovníci bezpečnostní agentury. Ta bude nově zajišťovat ostrahu také v průběhu víkendů a svátků. Objekt tedy bude střežen nepřetržitě. Otázkou ale je, kdo tuto službu bude poskytovat v budoucnosti. Vykonavatel bude vybrán na základě výběrového řízení a volbu posvětí rozhodnutí městské rady.

Novou formu zabezpečení bude hradit město. Ze svého rozpočtu na něj hodlá vyčlenit přibližně milion korun. Cílem tohoto opatření je samozřejmě větší klid a příjemnější žití všech obyvatel Čejetiček.

Není to ale první investice do bezpečnosti v ubytovně. „Již dříve město investovalo do lepšího kamerového systému přímo v ubytovně,“ připomněl Šubrt.

Mladá Boleslav se na problematiku ubytoven, hlavně pak těch nelegálních, v poslední době více zaměřuje. Před časem město vyhlásilo, že hodlá razantně řešit problémy s nelegálními ubytovnami. Ve městě totiž rostou tato zařízení poměrně rychle. Plán na jejich zrušení a možnosti postupu projednává vedení města s Policejním prezidiem ČR.