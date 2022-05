Omezení průjezdu v tomto místě zůstane – byť v pozměněné podobě. Aktuální by na frekventované spojnici Mladé Boleslavi a Jičína mělo být ještě v úvodní fázi letních prázdnin.

V uplynulých týdnech se pracovalo na jižní polovině okružní křižovatky, kde se přes její jižní větev napojí odkloněná část silnice III/27515 od Kolomut,“ konstatoval Buček. S tím, že práce se zde už blíží do finiše. „Na této části probíhá pokládka konstrukčních vrstev vozovky, abychom sem v průběhu středy 11. května mohli převést provoz na silnici I/16 a zahájit výstavbu druhé, severní poloviny,“ přiblížil, co se děje nyní – a co bude vbrzku následovat.

Ženu pustili z vězení na operaci srdce. Při léčbě v Poděbradech vykradla dům

Řidiče tak od středy čekají změny: musí počítat s omezením provozu a vedením dopravy pouze jedním jízdním pruhem. Provoz zde bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Tak se zde místem stavby má projíždět až do první poloviny července.