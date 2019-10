Do lesů Lesního hospodářského celku Lipník, který se rozkládá na katastrálním území hned 20 měst a obcí, se nesmí. Zákaz vydal Vojenský lesní úřad. Důvodem je kůrovcová kalamita.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Zákaz již vstoupil v platnost a platit bude do 31. prosince. Lidé by do lesů na Lipníku neměli chodit kvůli přímému nebezpečí pádu stromů. „Na celém území Lipník dochází v rámci klimatické změny k hromadnému odumírání březo-borových porostů. V těchto porostech dochází k rozpadu jednotlivých souší, u kterých hrozí nekontrolovatelné zřícení větví i celých částí kmene,“ stojí v oficiálním textu zákazu.