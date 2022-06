Autorem projektu je architekt Josef Pleskot. Z vizualizací je patrné, že samotný most bude navazovat na podobu stávajícího železničního přemostění. „Když jsem projekt se svým studiem přebíral, zásadní podmínkou byla změna trasy,“ řekl tvůrce projektu. Původně totiž měl most vést kolmo na říční tok. To by však vyžadovalo nutnost schodiště a dalších prvků, což nynější autor odmítl. „Chceme oživit starou alej a navázat na krajinný kontext. V zásadě obnovuje romantiku tohoto místa,“ řekl po poklepání na základní kámen stavby. Navržená trasa je členěna na pět úseků o celkové délce 1 434 metrů včetně délky přemostění a cyklostezky.

Ze zmíněných 75 milionů korun zaplatí 32 milionů evropské dotace. Nadace Škoda Auto přispěje částkou 26 milionů. Na město tak zbývá zhruba 13 milionů korun. „Jsem rád, že se nám daří získávat finance, které prospívají rozvoji celého regionu. V tomto období investujeme okolo 700 milionů korun z Integrovaného plánu rozvoje území a těší mě, že se můžeme opřít také o Nadační fond Škoda Auto a pokračujeme v úspěšné spolupráci s automobilkou,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.

Nový most usnadní cestu přes Jizeru pro pěší a cyklisty. Související cyklostezky budou součástí cyklotrasy Greenway Jizera.

Zhotovitelem stavby je společnost Chládek a Tintěra.