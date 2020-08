Novinka má vejít v platnost s prvním školním dnem, tedy od prvního září. Necelý týden mají tedy dělníci na to, aby parkoviště nově nalajnovali a osadili parkovacím automatem.

„Důvodem pro toto rozhodnutí je především fakt, že návštěvníci akcí v Domě kultury si často stěžovali, že na zdejším parkovišti je stále plno a oni nemají kde zaparkovat. Na parkovišti u DK město předpokládá větší rotaci vozidel, aby zde v průběhu dne mohlo krátkodobě zaparkovat více řidičů,“ upřesnil Šubrt. Doposud magistrát k tomuto kroku nemohl přistoupit, protože zde řada aut parkovala dlouhodobě, s čímž se město vypořádalo.

Zmíněné parkoviště bude nově fungovat v režimu střednědobého parkování, půjde tedy o takzvanou zelenou zónu. Parkovné zde zaplatíte od pondělí do soboty mezi osmou a dvacátou hodinou. Prvních patnáct minut je zdarma, za 30 minut zaplatíte 5 korun, za hodinu 10 korun a za každou další hodinu dvacetikorunu.

Zaplatíte také v malé TGM

Kromě toho se od stejného data, tedy od prvního září, na placené změní také parkování v obslužné ulici na třídě Tomáše Garrigue Masaryka, takzvané malé TGM. Zde se totiž město rozhodlo zřídit rezidentní zónu, aby se zde lépe parkovalo alespoň místním obyvatelům, nebo podnikatelům, kteří zde mají svou provozovnu.

Aktuálně tady ale probíhá rekonstrukce, takže naplno se nový systém rozjede ve chvíli, kdy se práce ukončí, tedy čtvrtého září.

„Tato úprava vznikne na základě žádosti zástupců SVJ a bude se týkat celého úseku malé TGM, tedy od ulice Smetanova po ulici Dukelskou,“ vysvětlil Šubrt.

Místní i podnikatelé změnu jednoznačně vítají, ale v přilehlých ulicích už jejich radost nesdílejí. „S tímto rozhodně nesouhlasíme. Toto stání platí jen pro malou TGM, takže je velmi pravděpodobné, že placené stání vyžene všechna auta k nám. Už teď je u nás problém vůbec zastavit,“ uvedla Kristýna Kepková ze společnosti Nako MB, která sídlí na rohu Smetanovy ulice, ale jde o část, pro kterou rezidentní stání už platit nebude, a Žižkovy ulice. Malá TGM a přilehlé ulice je podle jejího názoru lokalita, v níž se parkuje opravdu velmi špatně. „Parkování řešíme dlouhodobě, naši zákazníci nemají kde zaparkovat, auta nechávají daleko a poté si od nás odnášejí velmi těžké věci,“ dodala Kepková.

Podle města mají obě omezení, tedy zpoplatnění parkoviště u Domu kultury i malé TGM, určitou návaznost, neboť by lidé mohli svá vozidla nechávat právě u domu kultury. Jak všechno bude reálně fungovat, je ale zatím ve hvězdách.

Pro všechny rezidenty, podnikatele i obyvatele nyní však platí, že si budou muset vyřídit parkovací oprávnění. To lze udělat v kanceláři Městských parkovacích domů ve Starofarní ulici. K dispozici tady jsou od pondělí do pátku od 8 do 12 a potom od 13 do 16 hodin. Vše lze provést také elektronicky z webu www.mpdmb.cz a odesláním na email: podatelna@parkovanimb.cz.