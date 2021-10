Hned na pondělní dopoledne připomíná Šárka Charousková z městského úřadu akci zvanou Bábovkování – soutěž o nejlepší bábovku. Od 9.30 hodin ji hostí komunitní centrum Klementinka. Na 18. hodinu se je v pondělí možné vypravit do kavárny V břiše velryby, a to za filmovou projekcí Marťanské lodě. Úterní večer pak od 19 hodin přinese divadelní zážitek ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Soubor Nakafráno představí novou autorskou hru Ve stodole u slepic.

Středa dopoledne i odpoledne nabídne programy, z nichž je patrné, že děti nejdou do školy a mají podzimní prázdniny. Ekocentrum Zahrada pořádá od 7.30 do 16 hodin Podzimky v Zahradě – program plný her i s domácími a exotickými zvířaty. Pavilon DDM za obchodním střediskem Máj zase chystá Podzimky na Pavilonu aneb staň se Masterchefem – přičemž vaření a kuchtění zde bude patřit čas mezi osmou a šestnáctou hodinou. Hala Pluhárna za průmyslovkou pak od středeční 19. hodiny hostí PubQuiz.

Čtvrteční státní svátek je současně Dnem Středočeského kraje – což mimo jiné znamená symbolické vstupné za 1 Kč do všech poboček Muzea Mladoboleslavska. Od 10 hodin se v rámci oslav státního svátku uskuteční pietní akt u památníku na Komenského náměstí. Projevy doplní i vystoupení – mimo jiné se představí Podnikový dechový orchestr Škody Auto či mažoretky Pomněnky. Velký sál domu kultury patří po celý den, od 9.00 až do 20.00 hodin, Pojizerskému poháru – taneční lize juniorů, mládeže i dospělých. Od 17 hodin pak městská sportovní hala hostí 11. kolo florbalové superligy, přičemž přijede pražská Sparta.

V pátek Ekocentrum Zahrada zopakuje Podzimky v Zahradě, a to opět od 7.30 do 16.00 hodin. Stejný čas jako ve středu, tedy 8.00 – 16.00 hodin, dodrží i Pavilon DDM – tentokrát však s Podzimními tanečními prázdninami. Ško-Energo aréna se v pátek od 17.30 hodin stane dějištěm 19. kola hokejové extraligy, v jehož rámci místní celek hostí Plzeň. Od 19. hodiny se lze vydat na hvězdárnu za poznáváním barev vesmíru. Nabídku večerních programů doplňují ještě koncert v domě kultury – od 19.30 hodin vystoupí Mrakoplaš a Lucie Redlová – a Halloween s Karlosem Vémolou v Clubu Forum od 22.00 hodin.