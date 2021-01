Tříkrálová sbírka je letos bez koledníků. Potrvá až do konce dubna

Tříkrálová sbírka letos probíhá jinak. Koledníci kvůli koronaviru do ulic letos nevyrazí. Lidé ale mohou i tak přispět. Sbírka se koná virtuální formou – skrze takzvané dárcovské SMS, tedy DMS, nebo přispíváním na účet. I proto, že je situace letos odlišná, rozhodli se organizátoři, Charita ČR, sbírku prodloužit. Obvykle akce trvá do poloviny ledna, letos je možné on-line a pomocí DMS přispívat až do jara, konkrétně až do 30. dubna.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Ve hře je ale ještě jedna možnost, jak do Tříkrálové sbírky přispět. Ta je navzdory koronaviru formou osobní. Na veřejných místech jsou totiž připraveny z minulých ročníků dobře známé tříkrálové kasičky. Ty budou dárcům k dispozici do 24. ledna. V Benátkách nad Jizerou je jich hned několik. „Kasičky najdete v lékárnách – ve Starých Benátkách, na náměstí a u polikliniky. Pak také v potravinách, pekařství a na našem úřadě," sdělil benátecký farář Marek Miškovský. Rozpečetění kasiček a sčítání darů pak podle něj bude stejné jako každý rok, ačkoliv letos je doprovodí protikoronavirová opatření. „Pokladničky byly na začátku sbírky zapečetěny na úřadě. A právě tam pak budou rozpečetěny. Máme také pověřeného člověka odpovědného za sbírku. Počítání probíhá ve třech lidech. Někdy u toho bývám i já," doplnil Miškovský. Z procesu rozpečetění a sčítání úřad udělá zápis a peníze se převedou na účet Charity ČR, aby je pak rozdělila na důležité projekty.

Také v Mikroregionu Mnichovo Hradiště, který spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, najdou dárci kasičky. „V Mnichově Hradišti je možné přispět do kostelních kasiček," potvrdil tamní děkan Pavel Mach. I v Mladé Boleslavi jsou sbírkové kasičky umístěny v kostelech. Kdo do nich přispěje, zaslouží se svým darem o zakoupení diagnostického přístroje pro Charitní ošetřovatelskou službu Mladá Boleslav. Mnohem četnější bude ale zřejmě on-line příspěvek. Přes internet, převodem, složenkou či dárcovskou SMS navíc mohou dárci podpořit i jiné Charity. Všechny lze najít na webu www.trikralovasbirka.cz, kde je k dispozici také on-line kasička. I sem je možné posílat peníze až do 30. dubna.