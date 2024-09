Řidič do 3,5t - místo vyhrazené pro OZP Prvotní informace: telefonicky: 607 191 784 Po-Pá 8-15hod Upřesňujicí informace: Požadavky: - bezúhonnost - řidičský průkaz sk. B (do 3,5 t) - dochvilnost - flexibilita Náplň práce: - zodpovědnost za odvoz zaměstnanců z Mladé Boleslavi do Brodců a zpět - řízení automobilu do 3,5 t a péče o něj - příležitostná výpomoc v rámci dalších činností - v mezičase plnění úkolů typu kompletace výrobků, přípravu palet pro expedici, práce se skenerem - pracovní doba 6 hod denně - od 5:00 - 11:00, 13:00 - 19:00, 17:00 - 23:00 Nabízíme: - 5 týdnů dovolené - nabízíme příjemný pracovní kolektiv - zázemí stabilní firmy - stravenkový paušál - nástup možný ihned Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál 15 000 Kč

