Tříkrálová sbírka letos pomůže rodině Věry Blažkové. Její syn Josef (30), kterému doma říkají Pepíno, totiž před více než sedmi lety utrpěl vážný úraz, po kterém zůstal nepohyblivý. Jeho maminka se nevzdává a celou dobu se urputně snaží mladého muže postavit na nohy. Snaha nese první ovoce, muž se totiž s dopomocí již postavit dokáže, rodina však nepolevuje, Pepíno aktuálně potřebuje soukromý bazén, ve kterém by mohl rehabilitovat. Kvůli přidruženým komplikacím totiž nesmí do veřejné vody, hrozil by u něho zánět ledvin.

| Foto: Věra Blažková

Pro Pepína by mělo jít 65 procent peněz z Tříkrálové sbírky, které se vybraly v Mladé Boleslavi a okolí, tedy 65 procent z celkových 103 tisíc korun. Maminka Věra je z vidiny, že finance synovi pomohou, velmi šťastná. „Mám takovou radost, že jsem to obrečela, nám to velmi pomůže, jsem neskutečně nadšená, nečekala jsem, že by něco tak krásného mohlo přijít,“ neskrývala emoce paní Blažková.