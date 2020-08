Své o tom ví nyní například v Plzni, kde nedávno nedopatřením zaměstnali člověka s trestní minulostí.

Petra A. z Rokycanska přijala městská policie v Plzni v únoru letošního roku. Šlo o trestaného neonacistu, který si dokonce prošel vězením za úmyslný trestný čin. Na jeho minulost se nakonec přišlo, avšak až po zkušební době. Když pak muži zaměstnavatel navrhl ukončení pracovní smlouvy, bývalý trestanec na to nepřistoupil. Propuštěn být nemůže, byl tedy přeložen do psího útulku, který městská policie v Plzni provozuje, a zde má zůstat až do doby, než mu vyprší pracovní smlouva.

Situaci v plzeňském případě způsobilo několik okolností, kvůli kterým mohl muž doložit čistý trestní rejstřík. Navíc kvůli tehdejšímu výjimečnému období karantény neprobíhaly některé zkoušky a testování, tudíž se po dobu zkušební lhůty, v které se toto standardně děje, nedalo zjistit, kdo nový strážník vlastně je.

Neuvěřitelná shoda náhod

Podle velitelů městských policií v Mladé Boleslavi, Bakově nad Jizerou nebo Mnichově Hradišti se tak muselo jednat o neuvěřitelnou shodu náhod, ke které jinak dojít nemůže. Sami se prý ani nikdy nesetkali s tím, že by se jim někdo s kriminální minulostí hlásil na pozici strážníka. A i kdyby k tomu došlo, neměl by takový zájemce šanci. „Podobný uchazeč se na pozici strážníka nesmí dostat. Proto máme velmi podrobně zpracovaný systém přijímacího řízení,“ upozornil zástupce velitele boleslavské městské policie Ondřej Kubala.

Podle něho se u městské policie velmi dobře osvědčila spolupráce s psychologem, soudním znalcem, který realizuje potřebná psychologická vyšetření uchazečů. „Při vyšetření dojde k posouzení uchazeče, zda je vhodným adeptem pro naši práci a to jak z pohledu městské policie, tak z pohledu uchazeče samotného, ne každý tuto psychicky náročnou práci zvládne,“ vysvětlil Kubala.

Bezúhonnost a spolehlivost je pak při přijímání velmi důležitým faktorem. Uchazeč na pozici strážníka nesmí být nejen trestaný za úmyslný trestný čin, ale nesmí být ani pachatelem přestupku na poli veřejného pořádku.

Stejný pohled na trestní bezúhonnost mají při přijímacím řízení i policisté státní a při kontrolách rejstříků na ni kladou velký důraz. Boleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková ale připustila, že navzdory tomu se v minulosti objevili lidé, kteří se přes své škraloupy zkoušeli dostat k policii. „Již se stalo, že se osoby s trestní minulostí o možnost pracovat v našich řadách zajímaly. Takové případy ale evidujeme pouze ojediněle, tedy v řádu jednotek osob,“ řekla.

Hlavní podmínkou pro přijetí k Policii ČR je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmínkami je pak kromě trestní bezúhonnosti české občanství a minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Budoucí policista navíc nesmí být členem politických stran nebo hnutí.