Hrnčířský dvůr ve Zvířeticích se s restrikcemi potýká od března. „Co se týče hospodářského roku, tak to je strašné. Měli jsme v podstatě dva měsíce na jaře, dva na podzim, pro nás to znamená půl roku bez peněz,“ uvedl jeden z výrobců zvířetické keramiky Petr Čáslavský.

Místní majitelé doufají, že se brzy uvolní koronavirová opatření a bude lidem umožněno, aby přicházeli na vánoční výstavu betlémů, jež zde připravují. To by znamenalo, že by návštěvníci mohli samozřejmě také nakupovat i keramiku v obou tamních obchůdcích. „Máme velký výběr vánočního zboží,“ okomentoval Čáslavský.

Ideální období neprožívá ani keramička Klára Čechová z Branžeže. „Vypadá to špatně. Musela jsem mít zavřeno na jaře i nyní. Věnuji se práci s lidmi, takže ke mně nikdo nemůže. Zároveň musím platit zdravotní i sociální pojištění a podpora nepřichází,“ popsala podnikatelka.

V její dílně mohou za normálních okolnosti zájemci z keramické hlíny tvořit vlastní výrobky pod vedením majitelky, ale také je zde možno nakupovat již hotové kusy. V pondělí 23. listopadu Klára Čechová rozjela zbrusu nový e-shop. Zákazníci jej však ještě příliš nevyužili.

Práce a k tomu řemeslo

O něco lépe je na tom Iveta Dandová z Mnichova Hradiště, která plete nejrůznější výrobky z orobince. Chodí ale zároveň do normálního zaměstnání, tak na své řemeslné tvorbě není zcela závislá. Jako řemeslnice je ale ve stejné situaci jako ostatní. „Nebyly akce, Velikonoce, všechny Adventy jsou zrušené,“ posteskla si známá řemeslnice, která nemůže na „jarmarky“ se svým stánkem, vyrábí tak alespoň sem tam na zakázku.

Na klasické zaměstnání nedá nyní dopustit ani Jitka Zajícová z Kněžmostu, která je známá výrobou marmelád, ale zároveň je účetní. „Jsme omezeni ve výrobě, dodávali jsme do nyní zavřených restaurací, do prodejen a prodávali jsme i na trzích,“ popsala Jitka Zajícová, která ještě nedávno chtěla povolání účetní opustit a přeorientovat se pouze na výrobu marmelád. „Dvoukolejnost pro mne nakonec byla velmi výhodná,“ doplnila.

Aktuálně má jako účetní mnohem více práce než obvykle. Nejedna firma se totiž dostala do problémů, s nimiž Jitka Zajícová pomáhá.

Naopak řemeslníci, kteří se zabývají výrobou věcí do domácnosti, na tom zas tak špatně nejsou. Třeba umělecký kovář Miroslav Flégl z Luštěnic prý prožívá dobrý rok. „Máme zámečnickou výrobu, děláme postele a různé komponenty, ale uvidí se, co bude příští rok,“ zmínil.