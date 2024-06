Dovedete si představit, že druhý nejsledovanější sportovní podnik na světě by za čtyři roky mohl krátce po startu v Praze, pro cizinu obzvlášť atraktivní, zavítat i do Mladé Boleslavi? Jestliže je řeč o slavném cyklistickém závodu Tour de France, který z pohledu diváckého zájmu výrazně překonává u nás populární hokejové i fotbalové i šampionáty, není to představa úplně nereálná. Mohlo by se to stát – pokud bude zájem.

Střední Čechy a Praha již znají akci L'Etape Czech Republic by Tour de France: domácí cyklistický závod pro amatérské jezdce i profesionály, který odlesk atmosféry legendárního závodu přináší i k nám. Letos tento projekt vstupuje do čtvrtého ročníku, přičemž cyklisté vyrazí na trať již v sobotu 15. června. Na Mladoboleslavsku to nebude; ze strahovského stadionu v hlavním městě se účastníci vydají na Prahu-západ a Berounsko, v rámci dlouhé trasy i do křivoklátských lesů na Rakovnicku, aby si pak vyšlápli zpátky do metropole. Pak se ještě v polovině srpna pojede letošní novinka: horská etapa na Šumavě; se startem i cílem v Prachaticích.

Příležitost závodit za želenou oponou

Přemysl Novák, který v rámci pořádající agentury Petr Čech Sport projekt L'Etape Czech vede, naznačuje možnosti znějící mnohým uším vysloveně fantasticky: vyloučen není příchod skutečné Tour, a do i do jiných částí republiky. S agenturou A.S.O. pořádající legendární závod o tom jedná už dva roky. Od prvotního oťukávání debaty postoupily k probírání možností organizačních – a rovněž finančních. „Je s tím seznámený i ředitel závodu Christian Prudhomme,“ připomněl Novák novinářům.

Pro uvítání Tour v České republice by podle jeho slov byly potřebné stovky milionů. Je tak nabíledni, že kromě nadšených hlasů zazní i ty opačné. Odpůrci budou vidět hlavně výdaje z veřejných peněz a zavřené silnice, příznivci zase následně vygenerované příjmy i jedinečnou možnost propagace. Propagace nejen sportu, ale i regionu – s jeho atraktivitami turistickými, avšak třeba i podnikatelskými.

Zahájení Tour mimo Francii už v posledních ročnících závodu není novinkou – letos se bude začínat v italské Florencii – nicméně Česko by se mohlo stát první ze zemí bývalého východního bloku. Někdejší rozdělení Evropy železnou oponou si západní svět připomíná i 35 let od jejího pádu. Nejšpičkovější cyklisté účastnící se závodu přezdívaného Stará dáma by tak na zdejších silnicích mohli připomínat celé planetě, kam chce naše země patřit.

Tour ve městě aut? Zatím se nechystá

Měla by Mladá Boleslav zájem zapojit se v roce 2028 do úvodu Tour zvaného Grand Départ – a to při vědomí, že to bude něco stát? Na zdejším magistrátu se o tom zatím debaty nevedou. Deníku to řekla mluvčí města Šárka Charousková. „V tuhle chvíli se tím nikdo nezabývá; nikdo nic takového neřeší,“ konstatovala.

Zdůraznila, že nyní nejde o záležitost, která by byla aktuální. Může se to ale změnit, připouští. „To nemohu vyloučit,“ uvedla. S tím, že v takovém případě by podnět vzešel nejspíš od Škody Auto. „Spolupráce s automobilkou je tradičně velmi dobrá,“ pochválila Charousková.

Odkaz na výrobce škodovek rozhodně není náhodný. Právě tato auta, zajišťující podporu organizátorům i cyklistickým týmům, jsou se Starou dámou neodmyslitelně spjata již dvě desetiletí. Loni Škoda Auto oslavila dvacet let podpory Tour de France – s tím, že jako partner a dodavatel oficiálního vozu figuruje už od roku 2004. Loni automobilka organizátorům poskytla flotilu 209 vozů. Byly v ní modely Enyaq iV (a to včetně ředitelského vozu jedoucího v čele pelotonu) a dále Superb iV, Octavia iV a Octavia.

Škodovky tradičně slouží jak vedení závodu a organizátorům, tak doprovázejí peloton na trati coby servisní vozy. Nechybí ani v reklamní karavaně, která před příjezdem pelotonu hecuje nadšení diváků a rozdává jim i dárky partnerů. Od roku 2004 se na tratích Staré dámy představovaly modely Superb (v postupně modernizovaných generacích), Octavia, Octavia Combi, Roomster, Yeti, Kodiaq, Karoq a pak v éře elektrifikace Superb iV, Enyaq iV a Octavia iV. Tým Škoda Design se také osvědčil jako tvůrce návrhů trofejí závodu – pohárů z českého křišťálu.

Letos v únoru zástupci Škody Auto podepsali nové smlouvy, jimiž roli automobilky jako oficiálního hlavního partnera závodu Tour de France a poskytovatele doprovodných vozů i pro další cyklistické závody prodloužili do roku 2028. Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer při té příležitosti připomněl: „Sami jsme před téměř 130 lety začínali jako firma na výrobu jízdních kol – a cyklistika je dnes vášní mnoha našich zákazníků.“ Další zástupce vedení automobilky Martin Jahn, člen představenstva společnosti pro prodej a marketing, připomněl význam Tour jako globálně nejsledovanějšího cyklistického závodu: „Loni si tuto podívanou jen v Evropě nenechalo ujít téměř 150 milionů diváků.“