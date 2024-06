Slavná Tour de France na Mladoboleslavsku by nemusela být pouhým snem. Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport již dva roky jedná s organizátory závodu. Místní památky a krajina by mohly přilákat miliony diváků a přinést významnou propagaci regionu. Co na to říká primátor Jiří Bouška?

Odvážná myšlenka, která však není nereálná. I tak by se dalo mluvit o konání slavné Tour de France v okolí Mladoboleslavska. Světové špičky cyklistiky by tak mohly projíždět místy, která lidé míjí každý den.

Záběry z helikoptéry by milionům sledujících poskytly pohled třeba na zámek v Mnichově Hradišti či v Bakově nad Jizerou, zříceninu hradu a zámku Zvířetice, hrad i automobilku v Mladé Boleslavi.

Přemysl Novák, který v rámci agentury Petr Čech Sport projekt L'Etape Czech už dva roky jedná s agenturou A.S.O. pořádající legendární závod, věří, že Grand Départ, tedy start nejslavnějšího etapového závodu světa, by se mohl odehrávat i v České republice.

Kudy povede trať, nebo jak bude celá záležitost finančně náročná, se však konkrétně neví. Financování závodu by bylo náročné, výdaje by se vyšplhaly do stovek milionů. Celosvětová propagace a vygenerované příjmy by však tuto skutečnost mohly vyvážit.

Jaký na to má názor primátor Jiří Bouška? „Sám sleduji Tour de France pravidelně od roku 1992, několikrát jsem se byl ve Francii podívat a myšlenka startu v České republice se mi, i s ohledem na stoupající zájem o cyklistiku u nás, moc líbí,“ uvedl. Dle jeho slov by to byl pro všechny obyvatele nezapomenutelný zážitek.

Mladá Boleslav by mohla mít velkou šanci na úspěch v rámci výběru trasy závodu. Škoda Auto je dlouholetým partnerem Tour de France, který dodává oficiální vozy už od roku 2004. Letos v únoru byla podepsána smlouva o prodloužení partnerství až do roku 2028. „Osobně jsem za toto partnerství rád a cítím hrdost, když na tak významné sportovní události vidím logo společnosti Škoda Auto, která má sídlo a hlavní závod v našem městě,“ sdělil Jiří Bouška.

Ačkoliv je Škoda Auto více než dvacetiletým partnerem Tour de France, vliv na pořádání závodu má jen okrajový. Martin Jahn, člen představenstva za prodej a marketing ve společnosti Škoda Auto, uvedl pro platformu We Love Cycling: „Nemáme možnost přímo ovlivnit, kam se Tour vydá. Nicméně pokud jednou bude na stole žádost z Česka o Grand Départ, rozhodně se jako Škoda Auto přimluvíme.“