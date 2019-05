Tomáš má leukémii, pomůžete mu? Mladoboleslavsko hledá hrdiny

Organizátorkou akce je Martina Chudobová. Její kamarádka totiž po porodu dcery onemocněla rakovinou a následně také leukémií, která se u ní objevila po chemoterapiích. Přestože kamarádku nakonec zachránila kostní dřeň od sestry, tak Martina Chudobová nepolevila a akci dotáhla do konce. A prý to rozhodně není naposledy.

Do Café Hruška přijedou zástupci Českého národního registr dárců dřeně a zájemcům budou zcela k dispozici. Zápisu do registru není třeba se obávat. Jde jen o dotazník a odběr vzorku. „Samotný vzorek je odběr ze slin na štětičku, což si lidé budou dělat sami,“ popsala organizátorka, která kavárnu vybrala proto, aby se lidé cítili hlavně příjemně a pohodlně.

Akce má své opodstatnění. Každý čtvrtý člověk, který onemocní leukémií nebo poruchou krvetvorby, nenalezne dárce. Jak akce dopadne, nyní čeká i Tomáš Knapp, mladý muž a zaměstnanec Škoda Auto. Koncem dubna se chtěl zapsat do registru dárců kostní dřeně, ale místo toho zjistil, že sám trpí akutní leukémií. „Je možné, že po chemoterapii nebudou výsledky příznivé a budu potřebovat dárce kostní dřeně,“ řekl a vyzval dobrovolníky, aby se k dárcovství připojili. „Kdo se cítí na to, že by mohl zachránit život mě nebo někomu se stejným problémem, přihlaste se do registru,“ vzkázal.

Podmínkou pro dárcovství kostní dřeně je věk mezi 18 do 35 lety. Starší lidé za vyšetření zaplatí 1500 korun. Dárce nesmí vážit méně než 50 kilo a také musí být zdraví. Zároveň nesmí dlouhodobě užívat žádné léky, výjimkou je jen antikoncepce.