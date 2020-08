Městská policie prakticky denně řeší něco, co se týká narkomanů. Často nachází použité injekční stříkačky, které se jen tak válí v ulicích města. Nezřídka jsou strážníci přivolání i přímo k lidem, kteří si aplikují drogy za bílého dne na rušných veřejných prostranstvích. Situace není snadná. Najdou se ale i lidé, kteří se snaží ji zmírnit. Mají však plné ruce práce a omezené síly.

Jde například o pracovníky organizace Semiramis, která má stovky klientů. Jako jediná v Mladé Boleslavi poskytuje adiktologický streetworking. Nabízí třeba výměnu použitých injekčních setů. Jen za loňský rok v K-Centru jich pracovníci vyměnili 125 tisíc a od ledna 2020 do současnosti 80 tisíc. Kromě toho má město i ambulantní centrum pro lidi, kteří by s užíváním drog chtěli přestat. To provozuje sesterská organizace Semiramisu Laxus. Ani oni nemají o práci nouzi. Jen loni zde pracoval jeden člověk na 0,6 úvazku a přišlo za ním 192 lidí, kteří potřebovali pomoci. To je podle Artema Vartanyana ze Semiramis plnohodnotné poradenství.