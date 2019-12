Prioritně podporovanými oblastmi jsou podle mnichovohradišťského místostarosty Jana Mareše sport, zájmová a volnočasová činnost, spolupráce s partnerskými městy nebo investice. „Mezi nejvíce podporované spolky ve městě patří ty, které mají největší mládežnickou členskou základnu – tedy Mnichovohradišťský SK, TJ Sokol, tenisový klub, Junák-Skauti, Místní organizace Rybářského svazu či dětský pěvecký sbor Zvonky,“ vyjmenoval Mareš.

V návrhu rozpočtu na příští rok je pro dotace vyhrazena částka 2,1 milionu korun. Je to o zhruba o 100 tisíc korun více, než bylo rozděleno v letošním roce. Navýšením chce radnice reagovat na všeobecné zvyšování nákladů.

Podat žádost o příspěvek na činnost zájmových a sportovních organizací je možné pouze do konce prosince 2019. V roce 2020 už to nebude možné. O dotace na akce a projekty, které jsou určené pro širokou veřejnost, naopak bude možné žádat i v daných termínech příští rok.

V roce 2019 byla z rozpočtu města podpořena činnost šestnácti místních organizací a celkem devatenáct jednorázových organizovaných akcí pro veřejnost.

KDY LZE ŽÁDAT

Žádat o příspěvek na činnost zájmových a sportovních organizací je možné jen do konce prosince. Akce a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti (nikoli jen členům spolku, organizace či skupiny), je možné podpořit i v kategorii jednorázové veřejné projekty a akce. Žádosti se přijímají ve 3 kolech – do 31. prosince 2019, do 30. dubna 2020 a do 31. 8. 2020. Akce je možné podpořit i zpětně, ovšem nejpozději v následujícím termínu pro podání žádosti. Žádosti o příspěvky na investice se mohou podávat průběžně celý rok.