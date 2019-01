Mladá Boleslav - Při výkonu práce se policisté setkají tu a tam místo přestupků také s úměvnými kuriozitami

Netopýr. | Foto: archiv Ochrany fauny ČR

To, že městská policie každou chvíli odchytává zatoulané psy nebo sbírá ze silnice kádavery, je běžná praxe.



V pondělí dopoledne však obyvatel bytu v ulici Jana Palacha přivolal strážce zákona kvůli zvířátku, se kterým se ani policisté moc často nesetkávají.



Do bytu mu vletěl netopýr a zamotal se do záclony. Strážníci chráněné zvíře opatrně odchytili, zjistili, že nemá žádné viditelné zranění, a tak jej následně vypustili zpět do přírody.